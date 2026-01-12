Antena3
El aviso de José Yélamo a Eva Soriano ante su próximo duelo: “Ella va de fuertecita con su crossfit y creo que aquí se le van a ver las costuras”

Los concursantes explican los retos a los que se van a enfrentar en la segunda gala de El Desafío, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

Carmen Pardo
Daniel Illescas afrontará las Arenas movedizas con “mucho miedo, me ha tocado algo bastante claustrofóbico” ha confesado el influencer. Eduardo Navarrete se ha preguntado que es ‘nunchaku’, su próximo desafío, aunque el diseñador está dispuesto a enfrentarse “a lo que me echen” en el programa.

José Yélamo y Eva Soriano protagonizarán el primer duelo de la sexta temporada de El Desafío

María José Campanario será la segunda valiente que pasará por la apnea, “tengo que verme a ver que tal me muevo en el agua” ha confesado la mujer de Jesús Janeiro ante la prueba estrella de El Desafío.

Willy Bárcenas ha asegurado que le gusta el paso del agua al fuego en el segundo programa, mientras José Yélamo va a tope en su duelo de travesaños mortales con Eva Soriano, “España se va a enterar de quién es Eva Soriano” ha comentado el presentador ante su rival.

Patricia Conde afronta con humor su danza de cajas mientras Jessica Goicoechea se ha mostrado muy ilusionada ante el aéreo. No te lo pierdas, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

