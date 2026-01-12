El aviso de José Yélamo a Eva Soriano ante su próximo duelo: “Ella va de fuertecita con su crossfit y creo que aquí se le van a ver las costuras”

Daniel Illescas afrontará las Arenas movedizas con “mucho miedo, me ha tocado algo bastante claustrofóbico” ha confesado el influencer. Eduardo Navarrete se ha preguntado que es ‘nunchaku’, su próximo desafío, aunque el diseñador está dispuesto a enfrentarse “a lo que me echen” en el programa.

María José Campanario será la segunda valiente que pasará por la apnea, “tengo que verme a ver que tal me muevo en el agua” ha confesado la mujer de Jesús Janeiro ante la prueba estrella de El Desafío.

Willy Bárcenas ha asegurado que le gusta el paso del agua al fuego en el segundo programa, mientras José Yélamo va a tope en su duelo de travesaños mortales con Eva Soriano, “España se va a enterar de quién es Eva Soriano” ha comentado el presentador ante su rival.

Patricia Conde afronta con humor su danza de cajas mientras Jessica Goicoechea se ha mostrado muy ilusionada ante el aéreo. No te lo pierdas, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.