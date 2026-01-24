Así ha quedado el ranking general tras el tercer programa de El Desafío

El ranking general ha cambiado tras la tercera gala de El Desafío, aunque Willy Bárcenas sigue encabezando la clasificación, José Yélamo y Daniel Illescas se han puesto en segundo y tercer puesto siguiendo al cantante.

La cuarta posición es para Jessica Goicoechea seguida por Eva Soriano y Patricia Conde.

Los últimos puestos del ranking general los ocupan María José Campanario y Eduardo Navarrete.