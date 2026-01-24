Ranking general | Programa 3
Así ha quedado el ranking general tras el tercer programa de El Desafío
José Yélamo se ha colocado segundo en el ranking general tras su victoria siguiendo a Willy Bárcenas que encabeza la clasificación con 72 puntos.
El ranking general ha cambiado tras la tercera gala de El Desafío, aunque Willy Bárcenas sigue encabezando la clasificación, José Yélamo y Daniel Illescas se han puesto en segundo y tercer puesto siguiendo al cantante.
La cuarta posición es para Jessica Goicoechea seguida por Eva Soriano y Patricia Conde.
Los últimos puestos del ranking general los ocupan María José Campanario y Eduardo Navarrete.
