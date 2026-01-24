Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Ranking general | Programa 3

Así ha quedado el ranking general tras el tercer programa de El Desafío

José Yélamo se ha colocado segundo en el ranking general tras su victoria siguiendo a Willy Bárcenas que encabeza la clasificación con 72 puntos.

Así ha quedado el ranking general tras el tercer programa de El Desafío

Publicidad

El ranking general ha cambiado tras la tercera gala de El Desafío, aunque Willy Bárcenas sigue encabezando la clasificación, José Yélamo y Daniel Illescas se han puesto en segundo y tercer puesto siguiendo al cantante.

La cuarta posición es para Jessica Goicoechea seguida por Eva Soriano y Patricia Conde.

Los últimos puestos del ranking general los ocupan María José Campanario y Eduardo Navarrete.

Las heridas de Eva Soriano en sus ensayos en El Desafío: “Estoy machucada”

Las heridas de Eva Soriano en sus ensayos en El Desafío: “Estoy machacada”

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

El pequeño accidente del que ha salido ileso Arguiñano: "Estoy como para ir a El Desafío"

El pequeño accidente del que ha salido ileso Arguiñano: "Estoy como para ir a El Desafío"

Así ha quedado el ranking general tras el tercer programa de El Desafío

Así ha quedado el ranking general tras el tercer programa de El Desafío

Así regresa Atrapa un millón esta noche: los Benjamines, padre e hijo, estrenan la nueva temporada

Así regresa Atrapa un millón esta noche: los Benjamines, padre e hijo, estrenan la nueva temporada

El regreso de Victoria de Marichalar y el infierno de José Yélamo en el tercer programa de El Desafío
Crónica | Programa 3

El regreso de Victoria de Marichalar y el infierno de José Yélamo en el tercer programa de El Desafío

José Yélamo gana la tercera gala de El Desafio y dona su premio al Comité de la UNRWA
Ganador | Programa 3

José Yélamo gana la tercera gala de El Desafío y dona su premio al Comité de la UNRWA: “Se juegan la vida en Gaza”

Eduardo Navarrete se hunde al llegar al 1:32 minutos en la apnea de El Desafío
Retos | Programa 3

“Lo siento”: Eduardo Navarrete se hunde al llegar al 1:32 minutos en la apnea de El Desafío

El diseñador ha tenido que pasar por la apnea, un medio acuático en el que ha confesado que no se siente muy cómodo por su escasa capacidad pulmonar y su fácil verborrea.

La tensión de Eva Soriano en la Maniobra infernal
Retos | Programa 3

“Me sudan las tetas”: la tensión de Eva Soriano en la Maniobra infernal

La humorista tiene por delante el desafío de la Maniobra infernal en el que tendrá que demostrar sus dotes al volante.

El espectáculo de Daniel Illescas bailando sobre el agua

El espectáculo de Daniel Illescas bailando sobre el agua

Victoria de Marichalar conquista en el tiro con arco

Victoria de Marichalar conquista en el tiro con arco: “Me he enamorado de este deporte”

José Yélamo sufre un infierno cabeza abajo en El Desafío: “Tengo miedo”

José Yélamo sufre un infierno cabeza abajo en El Desafío: “Tengo miedo”

Publicidad