Ranking | Programa 2

Así ha quedado el ranking general tras el segundo programa de El Desafío

Tras las valoraciones del segundo programa de El Desafío el ranking general queda con Willy Bárcenas como líder por segunda vez consecutiva, seguido por Jessica Goicoechea y Patricia Conde.

Con 26 puntos en su casillero, José Yélamo y Daniel Illescas están empatados a mitad de tabla, al igual que Eva Soriano y María José Campanario con 21 puntos cada una.

El ranking lo cierra Eduardo Navarrete, quien ha hecho amago de abandonar el plató al ver su posición.

La tabla está apretadísima, ¿quién conseguirá ganar en el próximo programa?

La fantasía de Jessica Goicoechea y la magia de Nuria Roca en la segunda gala de El Desafío
Crónica | Programa 2

La fantasía de Jessica Goicoechea y la magia de Nuria Roca en la segunda gala de El Desafío

Jessica Goicoechea gana la segunda gala de El Desafío y dona su premio a una asociación de animales
Ganadora | Programa 2

Jessica Goicoechea gana la segunda gala de El Desafío y dona su premio a una asociación de animales: “Para mí son algo muy especial”

Juan del Val pulsa el botón de la injusticia a favor de Daniel Illescas: “La prueba era de diez”
Mejores momentos | Programa 2

Juan del Val pulsa el botón de la injusticia a favor de Daniel Illescas: “La prueba era de diez”

El miembro del jurado no ha dudado en gastar su única oportunidad de botón de la injusticia con el influencer.

El dolor de María José Campanario para llegar a los tres minutos en la apnea: “Soy una jabata”
Retos | Programa 2

El dolor de María José Campanario para llegar a los tres minutos en la apnea: “Soy una jabata”

La apnea es la prueba estrella de El Desafío y María José Campanario ha sido la segunda concursante de esta edición en comprobarlo.

La sensualidad de Jessica Goicoechea en un increíble número aéreo

La sensualidad de Jessica Goicoechea en un increíble número aéreo

“No puedo respirar”: el agobio de Daniel Illescas enterrado en arena

“No puedo respirar”: el agobio de Daniel Illescas enterrado en arena

Nuria Roca protagoniza un espectacular truco de mentalismo con Roberto Leal: “Tu integridad física va a estar en peligro”

Nuria Roca protagoniza un espectacular truco de mentalismo con Roberto Leal: “Tu integridad física va a estar en peligro”

