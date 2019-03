El ultimátum de Germán

Se presenta en sociedad a Pedro Moko, el hijo de Anabel y German en El Club del Chiste. Anabel está tan ilusionada que le propone a Germán hasta tener otro hijo. Germán habla con Anabel y le dice que no quiere ésto. Para criar a un niño hacen falta unas ganas y unas energías que ya no tiene, dice. Anabel tiene que tomar una decisión: con Germán o con Moko. El niño llama mamá a Anabel y queda clara la opción.



Diego le pide a David que le guarde su alianza de boda. David está ayudando a organizar la boda de Diego y éste le recuerda lo de su alianza. David de da cuenta que la ha perdido... Llega el día de la boda y Diego está nervioso. Llega tarde al matrimonio de conveniencia, David y Martina. Empieza la boda y Diego dice que no se puede casar. Meritxell se ofrece voluntaria para casarse y así se celebra la boda.