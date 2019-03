Me gusta el humor directo, sencillo, en el que los espectadores captan todo. Es importante no contar chistes para minorias; eso lo agradece la gente.

¿Cómo puede entrar un perro en una iglesia? Marianico "el corto", te lo cuenta éste y otros chistes de su propia cosecha.

Leo Harlem asegura que nadie lleva la faja como Marianico, salvo Aramis Fuster. "Ella se la pone para que le suban los pechos y a mí, por más que me la pongo no me bajan los tercios", dice con humor el veterano cómico.