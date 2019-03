Joan Herrera en El Club del Chiste

Siguen ganando por goleada los políticos catalanes en nuestro Club. Hoy es el turno de Joan Herrera, de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV). Dice Joan que "La política está para una historia de miedo, últimamente". Sobre los chistes verdes: "Alguno sé, pero es políticamente incorrecto. No me atrevo a contarlos ante cámara". Al final se ganó el carnet de El Club del Chiste que le acredita como un socio honorífico y que tiene muchas ventajas...