Dos historias... Dos amores

Anabel se encuentra con un antiguo novio, Roberto Moreiras. Hablan de sus vidas. A él le va muy bien la vida. Anabel cuenta que está casada, con un compañero del programa, se llama Leo, todo po raparentar que a ella también le va muy bien la vida. Roberto propone salir los cuatro juntos a cenar y aceptan. Pero Leo no quiere hacerse parar por marido de Anabel. Roberto no se cree que esté casada y Leo, que escucha cómo se lo dice, se hace pasar por su marido y, para confirmarlo, le da un beso en los morros delante de Roberto. ¿Qué sucederá?



David regala a Toni, que se conocen hace tres semanas, un hámster. Se llama Chocolate. Chocolate ha desaparecido, se ha escapado. David piensa que ha sido Martina y discuten. Todos piensan que ha sido ella. Martina encuentra a Chocolate y es que Toni no le gustan esos bichos, por eso, confiesa que lo soltó. Y todo porque David le gusta mucho y no quería que saliera mal entre ellos. David se disculpa con Martina. Toni regala a Martina el hámster en agradecimiento.