David Fernández actualiza el género "se abre el telón"

MEJORES MOMENTOS I 23 DE JULIO

Se abre el telón y... ¿A quién no le suenan estas palabras? ¿Quién no ha contado uno de estos chistes alguna vez? Pues bien, Anabel Alonso esta noche en El Club del Chiste ha retado a sus compañeros a renovar el historico género "se abre el telón", tratando de hacer referencia esta vez a películas más modernas. En la gala de hoy, hemos contado con la exclusiva participación de David Fernández, por si te lo has perdido aquí tienes los mejores momentos.