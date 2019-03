Hay que estar muy pendiente de ellos porque si no, tu hijo puede ser uno de esos que, según algunos estudios sociológicos, pasan más de tres horas y media al día frente al televisor y eso, resulta inaceptable, porque El Club del Chiste no llega a la medía hora. El resto del tiempo deberían estar en la escuela aprendiendo cosas que les ayuden a triunfar en el futuro y, no me refiero al kárate, ni a las matemáticas, ni al inglés, si no, a una escuela donde les ayuden a triunfar en cualquier reunión social... ¿Y qué escuela es? La Escuela de Chistes.



Vitaly y Dani cuenta lo que le dice uno ojo a otro. Alejandro y María nos cuentan qué es una bandeja. Marcos y Diego hablan de una manzana que está esperando en una parada de autobús. Patricia y Marina le hacen una pregunta al profe. Vitaly y Dani: Si adivinas cuantas gallinas tengo te doy las tres. También nos preguntan que cuál es el país más protegido del mundo.