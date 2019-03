Anabel va a ser mamá

Los compañeros se preguntan dónde está Anabel Alonso y están preocupados por lo sucedido con su ex. Llega muy contenta y lo celebran. Hasta que llega una linda chica y pregunta por Diego Arjona. Viene para casarse con él. Anabel rompe a llorar.



Los compañeros cotillean qué se dicen dentro del camerino. Todos piensan que se casa por amor y es más bien por lo papeles. Es amiga de su hermana y no quiere irse del país.



Anabel está super feliz porque va a cenar con los directivos de Antena 3. Le llega una carta donde informan a Anabel que se le ha concedido el niño que pidió en acogida.



Diego cuenta la historia de la amiga de su hermana. Los compañeros opinan de qué debe hacer... si casarse o no. Anabel sigue llorando y ahora, por que va a ser mamá. Se lo cuenta a Diego y no sabe si está preparada para recibirlo. Reconoce Anabel que sólo sabe gritar.



Diego dice que se casa con la amiga de su hermana. Lo van a celebrar con una caña. Anabel comunica que van a ser uno más en el equipo. Aparece German, su ex, como le echaba de menos le llamó y le pidió que volviera. ¿Otra oportunidad? ha dejado a su mujery a sus hijos y quere dedicarse a hacerle feliz. Sí, quiero... "Sí te dejo que me hagas feliz".