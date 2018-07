José Antonio Canales Rivera cuenta todos los detalles sobre la relación con sus primos Francisco y Cayetano Rivera en la cual ha habido distanciamientos desde muy jóvenes.

El sobrino de Antonio Rivera era visto por sus primo Francisco como la competencia desde el punto de vista de la herencia de la finca de Barbate. José Antonio no tiene relación con su primo Cayetano, no porque no le caiga bien sino porque tiene unos principios distintos a los suyos .