"Nuria Bermúdez sigue enamorada de Güiza"

Alfonsa Güiza, tía de Dani Güiza, ha acudido al plató de DEC para defender a Nuria Bermúdez de todas las acusaciones que su familia ha vertido sobre ella. Para ella, Nuria merece una segunda oportunidad. Además, ha comentado que nuestra colaboradora sigue enamorada del futbolista.

Alfonsa ha asegurado que no está en contra de su familia, sino a favor del hijo que Nuria y Dani tienen en común. La tía del futbolista ha afirmado que su sobrino no se ha portado bien con con Nuria durante el último año, y ha criticado que Dani no vea a su hijo.

La hermana de Pepi Güiza ha culpado a Rocío Aranda, madre del primer hijo de Dani Güiza, de todos los problemas del futbolista. Según ella, Rocío fue quien puso a toda la familia en contra de Nuria.