Llegan las primeras decisiones al segundo programa de 'Contigo al fin del mundo'

El álbum del amor sigue en Miami, Shanghái y Dubai

En Miami la llegada de una nueva candidata cambiará las reglas del juego y dará alas a Raúl para que despliegue de nuevo su rol de conquistador. Se trata de Verónica, una chica con aspiraciones, audaz y decidida que cree en el amor y a la que le gustan las leyes, el fútbol y los viajes. Incapaz de elegir entre las dos, decide conocer más en profundidad a ambas. Algo que muy probablemente caiga como jarro de agua fría a alguna de ellas.

Sin embargo, las sorpresas no se quedarán ahí. Una tercera aspirante aterriza en Miami, Esther, una malagueña de objetivos fijos, profunda, casera y con una prioridad en la vida: triunfar en el amor. ¿Conseguirán las tres candidatas congeniar o la rivalidad aflorará en Miami llegados a este punto?

En Shanghái los pretendientes no estarán a la altura de Rafa

En Shanghái los pretendientes no estarán a la altura de Rafa. Su completo desconocimiento de la cultura y gastronomía chinas les pasarán factura pero él no se lo tendrá en cuenta. Tras una clase de boxeo y un masaje para relajarse, Rafa tendrá que empezar a tomar decisiones. Lo que no sabe es que un nuevo candidato va a hacerle ver las cosas de otra manera. Es Luis, un hombre maduro, atractivo y muy seguro de sí mismo ¿conseguirá causar una primera buena impresión?

En Dubai se avecina tormenta

En Dubai se avecina tormenta. Elena encuentra el lujo pero parece que por ahora no el amor. Con Edu no se terminó de entender y, en plena discusión, llegó Eduard. Quiere conocerlo un poco más pero no tendrá demasiado tiempo porque Miguel Ángel, un gaditano protector, deportista y comprometido, vendrá a postularse como nuevo pretendiente y a intentar derribar lo construido por Eduard. Pero no será ésta la única visita. La hermana de Elena llega por sorpresa y va a desestabilizarlo todo. ¿Será determinante su opinión o Elena tendrá otros elementos en cuenta a la hora de tomar su decisión?