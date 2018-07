Gemma, con las ideas muy claras: "Conmigo no tienes opción, Fran"

PROGRAMA 7 | CONTIGO AL FIN DEL MUNDO

Fran no sabe qué hacer con Gemma. A veces está receptiva pero otras no. Sus celos la atrapan y su única forma de no demostrarlos es encerrarse en sí misma. Pero no se da cuenta que de esta forma solo consigue que Isabel gane puntos. Aun así, Fran le pide por activa y por pasiva que no se vaya. ¿Significará esto que Fran siente algo realmente por Gemma?