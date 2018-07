Edu, incrédulo, conoce la habitación compartida de Elena en la que están prohibidos los hombres

PROGRAMA 1 | CONTIGO AL FIN DEL MUNDO

Edu no puede creerse lo que está sucediendo. A escondidas, Elena le enseña la habitación compartida que tiene en Dubai en la que están totalmente prohibidos los hombres: “Metiéndote aquí estoy corriendo un riesgo muy grande”. Muchas son las normas que frenan a Edu, ¿podrá abrir su mentalidad?