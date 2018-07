"Me disculpo en las maneras no en los hechos"

Sabrina está enrrabietada, hasta que Jonathan no le pida disculpas no va a parar. Sabrina llora desconsolada y Jonathan, que no puede ver a su mujer llorar, le pide disculpas. Sabrina se queda contenta, ha conseguido lo que quería. Sin embargo, Jonathan sigue sin entender el por qué de su enfado y él le pide perdón por la forma de hacer las cosas no por lo que haya hecho.