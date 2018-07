Sheyla, desencantada con su luna de miel por la ex de Carolyne

PROGRAMA 2 - CUARTA TEMPORADA

Ha llegado el momento para Sheyla y Carolyne de descubrir el destino de su luna de miel. El estado de Chiapas será el bonito lugar donde ambas pasarán sus primeros días de casadas pero no parece que esto vaya a remontar su insípida noche de bodas. Carolyne ya viajó a Chiapas con su ex y a Sheyla no le hace nada de gracia...