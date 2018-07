Jesuli se desespera con su marido protestón

PROGRAMA 7 - TEMPORADA 3 - CASADOS A PRIMERA VISTA

Parece que la sorpresa que Jesuli le tenía preparada a Jesús Carrillo no ha tenido mucho éxito. Después de confesar que no le gustaba la manteca, tampoco quería seguir andando para terminar de visitar el pueblo. Jesuli está cada vez más harto de las protestas y asegura que "no cree que pueda aguantar mucho más esta situación".