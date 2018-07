Santiago Segura: "Aquí queremos a nuestros artistas cuando se mueren"

La gran entrevista de la noche ha sido a Santiago Segura, el popular director y protagonista de la saga "Torrente".

Con él hemos hablado de su paso por 'Tu cara me suena' y ha reconocido que tras su paso por el programa, la precepción que la gente tenía de él ha cambiado, "ahora hay chicas jóvenes, incluso atractivas a las que no les doy asco como cuando sólo me conocían por Torrente".

Tampoco hemos querido dejar pasar la ocasión para felicitarle por su monólogo en la Gala de los Goya. La pregunta ha sido, ¿presentará Santiago Segura la próxima gala de los Goya?, la respuesta de Santiago Segura ha sido rotunda, "lo que hicísteis tu o Eva Hache no está pagado y a mi me gusta que me paguen".