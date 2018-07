Berto Romero: "Sólo me falta salir desnudo"

El cómico, humorista, y co-director Berto Romero, no ha avanzado que su labor en 'Buenas Noches y Buenafuente' va en la misma línea de lo que ha estado haciendo este tiempo atrás. "He tenido el privilegio de ser de todos los colaboradores históricos de Buenafuente, de ser el que más variedad he tenido. He dirigido el programa, lo he presentado, co- presentado, he sido actor, he sido reportero..."

Berto reconoce que lo único que le queda por hacer es salir desnudo, algo que no hará por una sencilla razón, "la audiencia de este país no se lo merece porque la quiero, la aprecio", ha confesado.

"Somos un poco más listos con el tiempo y sabemos hacer las cosas mejor"

A modo de avance, Berto nos ha contado que hará personajes en directo con maquillaje, disfraz, cantando, bailando y que entre otras tantas cosas, se van a parodiar películas... "Me cuesta resumir todo lo que voy a hacer porque por suerte toco muchos palos"



De su relación personal con Andreu, el cómico ha dicho, "estoy muy bien al lado de él, cuesta mucho encontrar a alguien con el que tengas tanta complicidad. Con Buenafuente pasa algo muy mágico, que se por dónde va a salir pero que al mismo tiempo no deja de sorprenderme".

Ilusionado con la nueva etapa en Antena 3, Berto nos confiesa que está muy bien rodeado. "Hay gente nueva, actores nuevos y otros muchos que ya conocía. Soy un tipo que se lleva bastante bien con la gente"