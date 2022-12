¿Qué alimento introdujo Cristobal Colón en América?

El equipo gallego ‘Empanada’ siguen con su racha triunfal en su paso por ¡Boom! Tras cinco programas llevan acumulados 6.000 € y no hay quien los destrone, a pesar de que no han descubierto qué alimento introdujo Cristóbal Colón en América. En una cuestión de arte sí han estado más avispados y han recordado perfectamente qué se le va a la Mona Lisa en el cuadro de Da Vinci. Y no hablamos de las manos, precisamente…