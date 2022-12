'Un aplauso para el pinganillo'

Hemos acabado la semana con la participación del equipo turolense ‘Chulipresi’, que han resuelto con mucha habilidad una pregunta sobre qué animal emite chasquidos. Pero se han quedado patidifusos en una bomba de temática histórica, preguntándoles sobre cómo acudieron miles de soldados franceses al frente en la batalla de Marne en 1914. No, no fue en tanque. No, no fue en bicicleta. No, no fue en tren. ¿Lo quieres saber? ¡Mira nuestro vídeo! Y gracias al pinganillo por chivar toda la información…