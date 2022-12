Las amigas de Lucky Luke

Tras la resaca por la eliminación de ‘Las Beatleillas’, los nuevos campeones ‘Bárbaros’ han debutado ante un curioso equipo femenino: las ‘Dalton’. Y no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de por qué han decidido llamarse así, descúbrelo viendo el siguiente vídeo (y no, no llevan bigote). Estas concursantes toledanas han fallado en una pregunta sobre el único radar espacial que hay en España instalado por la Agencia Espacial Europea. ¡Boooooom!