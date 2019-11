Marcia di Lele, que se dio a conocer como supuesta novia de Kiko Rivera, ha desmentido en 'Arusitys Prime' haber sido infiel a su actual marido, el multimillonario Roberto Vilasanta, con Luis Miguel Rodríguez 'El chatarrero', que habría ya roto con Ágatha Ruiz de la Prada tras las informaciones que les relacionaban.

"Ágatha Ruiz de la Prada no tiene de qué preocuparse"

La actriz, cantante y modelo ha recordado que "fue en 2014" cuando conoció a Luis Miguel y que entonces sí fueron pareja, una relación que, según se enteró poco después, estaba simultaneando conNo obstante, unas fotos publicadas en una revista les han mostrado de nuevo juntos en una situación comprometida, y ahora se acusan mutuamente de haberse tendido una trampa.

Marcia ha asegurado que desconocía que Luis Miguel mantenía un noviazgo con Ágatha Ruiz de la Prada, aunque sí ha manifestado su opinión de que es un mujeriego. Como ha resumido Alfonso Arús sobre su versión, la diferencia es que su marido sí sabe que estuvo con Luis Miguel, mientras que Ágatha Ruiz de la Prada no sabría que él estuvo con Marcia.

"No he consumado con él", ha asegurado Marcia, que ha mandado un mensaje a Ágatha Ruiz de la Prada: "No tiene de qué preocuparse".