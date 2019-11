EN CONEXIÓN TELEFÓNICA

La madre de Camilo Blanes, Lourdes Ornelas, ha afirmado en 'Arusitys Prime' que su hijo "puede durar meses y hasta años sin beber porque él pone de su parte para no hacerlo, no es que viva en esta situación todo el tiempo", respecto a las informaciones sobre descontrol con el alcohol. "Ser hijo de Camilo Sesto no ha sido nada fácil para él, es una carga", ha asegurado, añadiendo que "toda la gente que se acerca es por interés".