Rubius entre lágrimas: “Nunca me he abierto a nadie”

EL YOUTUBER SE EMOCIONA CON RISTO MEJIDE

Uno de los youtubers más conocidos a nivel mundial, El Rubius, ha estado en 'Al rincón de pensar' y Risto Mejide ha conseguido sacarle su lado más sensible. Entre lágrimas ha dicho “nunca me he abierto a nadie” y “soy una chico normal que ha acabado viviendo de los que le gusta”. Además nos ha contado cómo llegó a la fama, todos los secretos sobre su trabajo y se ha mojado hablando de política. Vuelve a ver la entrevista completa.