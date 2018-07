El Rubius: “He llegado a rechazar cinco cifras muy altas por hacer tele”

SU TRABAJO LE HACE FELIZ

Comida rápida, desodorante, maquinillas de afeitar, un sex shop... Muchas han sido las ofertas de publicidad que han hecho al Rubius pero ninguna le han ofrecido cifras tan altas como las de televisión. Las ha rechazado todas porque se considera que está en el medio que tiene que estar, pero aunque considere que el dinero es importante ha asegurado en 'Al rincón de pensar': "Por mucho que me ofrezcan, no voy a hacer algo que me haga infeliz al final del día".