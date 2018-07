“En el amor soy una montaña rusa”

AL RINCÓN DE PENSAR | DANI MARTÍN HABLA SOBRE SUS SENTIMIENTOS

Dani Martín le confiesa a Risto que es una persona que tiene muchos complejos y no se considera una persona equilibrada. A la hora de hablar del amor dice que para él es una montaña rusa y cuando ya no está en el pico del todo y no está enganchado a las mariposas prefiere no seguir con una persona con la que no siente esas cosas.