“El día que necesites alguna razón para quedarte, déjame”

NO ME DEJES | EL COMENTARIO DE RISTO

Como cada programa de 'Al Rincón', el comentario de Risto va dedicado a algo en concreto y esta semana el amor entre las parejas es el protagonista. El conductor del programa refleja, en poco más de un minuto, las razones por las que ruega que ese alguien no le deje. "A pesar de que el príncipe azul destiña por los cuatro costados" o de que "dejen de hacer gracia los chistes repetidos", pide que no se abandone a esa persona especial ahora cuando ya la has encontrado. Sin embargo, el día en que no se encuentre una sola razón para quedarse, ruega que se haga todo lo contrario.