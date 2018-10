La Terremoto de Alcorcón, David Amor, Fran Dieli, Lucía Gil y Arturo Valls volverían a 'Tu cara me suena' para...

ESPECIAL ¡AHORA CAIGO! DE TU CARA ME SUENA, EL VIERNES A LAS 18:45 HORAS

Se acerca el momento que todos estábamos esperando: el estreno de la séptima edición de 'Tu cara me suena' este viernes a las 22:00 horas. Pero antes veremos un especial '¡Ahora Caigo!' de 'Tu cara me suena', a las 18:45 horas. La Terremoto de Alcorcón, David Amor, Fran Dieli y Lucía Gil son algunos de los concursantes que probarán lo que se siente sobre la trampilla del programa de Arturo Valls. Pero antes hemos hablado con ellos sobre su paso por 'Tu cara me suena'. ¿Sabes lo que harían si tuviesen la oportunidad de volver a transformarse? ¡Descúbrelo en el vídeo!