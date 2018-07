'The Walking Dead' ahondará más en los personajes

Kirkman confirmó a The Hollywood Reporter que la nueva temporada constará de dieciséis capítulos y que habrá algún que otro salto temporal.



El creador de la ficción zombie también ha hablado de los dos protagonistas de la temporada pasada. El gobernador Philip Blake (interpretado por David Morrissey) sufrirá cambios muy profundos que sorprenderán a la audiencia, "ya que la gente no se espera lo que vamos a hacer con él" y Rick (encarnado por Andrew Lincoln) seguirá luchando por su familia y enfrentado a su antagonista, Blake.



La nueva temporada promete ser mucho más cercana al cómic, una decisión de producción que pretende reconciliar la serie con los fans más puristas del cómic que siempre han tachado a la ficción de no ser fiel a la publicación homónima. Kirkman anunció que "habrá más escenas del cómic que se adapten directamente a la serie de cómics".



La serie que en España se emite en Fox (canal de pago) y en laSexta en abierto que ha batido récords de audiencia con su última temporada como la más vista de 'The Walking Dead' hasta la fecha.