'The Leftovers', la nueva serie de Damon Lindelof, se verá en HBO

La cadena HBO ya tiene nuevo proyecto encima de la mesa. Se trata de 'The Leftovers', la nueva serie de Damon Lindelof (productor de 'Lost'). La cadena de cable ha encargado una primera temporada que contará con 10 episodios, según informa el portal The Hollywood Reporter.



'The Leftovers' tiene ya a los miembros principales de su elenco de actores. Justin Theroux será el protagonista de la ficción basada en el libro homónimo de Tom Perrotta. Theroux interpretará al jefe de Policía que intentará mantener la normalidad en un mundo cada vez más extraño.



Junto a él, la actriz Liv Tyler (su primer papel en televisión), Margaret Qualley, Carrie Coon, Emily Meade, Amanda Warren, Ann Dowd, Michael Gaston, Max Carver, Charlie Carver, Annie Q, Paterson Joseph y Brad Leland completan el reparto.