The CW fiel a su público

CW sigue fiel a su público joven, renueva 'La Bella y la Bestia' (7 de octubre), 'Arrow' (9 de octubre) y 'Crónicas Vampíricas' (3 de octubre) después de los éxitos cosechados el año pasado. De la última lanza un spin-off, 'The Originals' (3 de octubre).



Como ya es habitual en esta cadena los lanzamientos serán en octubre para evitar las odiadas reposiciones y acortar parones.



'The 100', 'Star-Crossed' y la última temporada de 'Nikita' serán emitidas en la midseason.



'Arrow' - 9 de octubre

'Nikita' - (2014)

'La Bella y la Bestia' - 7 de octubre

'Doctora en Alabama' - 7 de octubre

'Crónicas Vampíricas' - 3 de octubre

'The Carrie Diaries' - 25 de octubre

'Sobrenatural' - 8 de octubre

'Reign' (drama histórico) - 17 de octubre



'The 100' (drama ciencia ficción) - (2014)



'Star-Crossed' (ciencia ficción) - (2014)



'The tomorrow People' (ciencia ficción) - 9 de octubre



'The Originals' (drama) - 3 de octubre