La serie 'Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D.' lanza nuevas imágenes y presenta fichaje

Falta poco para el estreno norteamericano de 'Agents of S.H.I.E.L.D.,' la nueva serie de Joss Whedon ambientada en el universo Marvel. Para amenizaar la espera han llegado por parte de la cadena ABC, un aluvión de imágenes del episodio piloto. El primer capítulo, todavía sin nombre, verá la luz en canal americano el próximo 24 de septiembre y ya es, sin duda, uno de los nuevos proyectos más esperados de la temporada televisiva 2013-2014.



En las fotografías podemos ver a Cobie Smulders ('Cómo conocí a vuestra madre') de nuevo en la piel de Maria Hill, papel que ya interpretó en 'Los Vengadores' así como al resto del elenco al completo de la ficción: Clark Gregg (Phil Coulson), Ming-Na Wen (Melinda May), Brett Dalton (Grant Ward), Elizabeth Henstridge (Gemma Simmons), Iain DeCaestecker (Leo Fitz) y Chloe Bennet (Skye). Además, el ex de 'Firefly' Ron Glass también aparece en algunas de las imágenes caracterizado como el Doctor.

Nuevo fichaje

'Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.' parecía que ya contaba con todo su reparto cerrado, pero lo cierto es que todavía quiere dar sorpresas y así lo ha hecho ahora al anunciar la presencia de David Conrad.



Conrad, que es todavía recordado por haber sido uno de los protagonistas de 'Entre Fantasmas', tendrá ahora una presencia recurrente en 'Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.'.