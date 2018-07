¿Qué series volverán en la temporada 2013/2014?

NBC salva ‘Community’ y ‘Parks and Recreation’

Había muchas dudas pero finalmente NBC ha decidido que ‘Community’ y ‘Parks and Recreation’ vuelvan con una quinta y sexta temporada respectivamente. Ninguna de las dos cuenta con el apoyo masivo de la audiencia, pero sí con un público muy fiel y que resiste a prueba de golpes. NBC ha sabido escuchar a sus (pocos) espectadores.

La cadena del pavo real también ha puesto su confianza en ‘Grim’, ‘Law & Order: SVU’ (la única de la franquicia Law & Order que se mantiene en emisión), y ‘Parnethood’ (que vuelve a ser una serie que con pocos millones de espectadores mantiene unos notables demográficos).

Con la oportunidad de una segunda temporada, estrenadas en 2012/2013, volverán ‘Chicago Fire’ y ‘Revolution’, dos estenos que han tenido un éxito relativo en la cadena.

ABC salva a ‘Revenge’ y ‘Suburgatory’ pese a sus mediocres datos

ABC ha renovado a sus pesos pesados sin pestañear. Se trata de ‘Castle’ (tendrá sexta temporada), ‘Modern Family’ (quinta temporada), ‘Anatomía de Grey’ (décima temporada)’ y su nueva joya de la corona, ‘Scandal’, que volverá con una tercera temporada.

‘Once Upon a Time’, ‘Revenge’ y ‘Suburgatory’ también volverán con una tercera temporada. A pesar de que las dos últimas han bajado sus datos notablemente este año, la cadena ha confiado en ellas para que vuelvan. Las comedias ‘The Middle’ y ‘Last Man Standing’ también regresan.

De las nuevas series que ABC lanzó en 2012/2013 sólo se han salvado ‘Nashville’ y ‘The Neighbors’. Ambas tendrán segunda temporada.

CBS vuelve a tirar la casa por la ventana

Sin sorpresa alguna CBS renueva sus grandes apuestas actualmente en antena. ‘2 Broke Girls’, ‘The Big Bang Theory’, ‘Blue Bloods’, ‘Criminal Minds’, ‘CSI’, ‘The Good Wife’, ‘Hawaii Five-0’, ‘How I Met Your Mother’, ‘The Mentalist’, ‘Mike & Molly’, ‘NCIS’, ‘NCIS: Los Angeles’, ‘Person of Interest’, y ‘Two and a Half Men’ contarán con una temporada más. Todas funcionan en sus respectivas franjas horarias y la mayoría como líder.

De sus nuevas apuestas de 2012/2013 sólo regresará ‘Elementary’ que consigue notables datos en la competitiva noche de los jueves y que tendrá segunda temporada.

FOX confía de nuevo en sus series de animación y en sus comedias

En FOX no había demasiado margen para la sorpresa. Nadie dudaba de las renovaciones de su bloque de animación dominical compuesto por ‘American Dad’, ‘Bob’s Burgers’, ‘Family Guy’ y ‘The Simpsons’, todas con muy buenos datos de audiencia.

De su catálogo de series veteranas volverán ‘Bones’ (lo más probable con una novena y última temporada), ‘Glee’ (renovada por dos temporadas adicionales), ‘New Girl’ y ‘Raising Hope’, ambas con datos bajos en espectadores totales pero con buen rendimiento en público joven.

De sus series procedentes de la cosecha 2012/2013 regresan ‘The Mindy Project’ (sorpresa de última hora) y ‘The Following’, el mejor estreno para la cadena este año.

The CW renueva la mayoría de sus series en emisión

La network juvenil tiene motivos para la alegría y tras su excelente primera temporada renueva ‘Arrow’, su nuevo buque insignia. Mayor sorpresa ha sido la renovación de ‘Beauty and the Beast’ y ‘The Carrie Diaries’, que no han registrado grandes datos pero tampoco se ha producido una caída en picado de audiencia.

Por otro lado, también volverán ‘Crónicas Vampíricas’ (su segunda serie en cuanto audiencia) y ‘Supernatural’ (que tendrá novena temporada). Otras dos sorpresas han sido la renovación de ‘Hart of Dixie’ por una tercera temporada y ‘Nikita’ que tendrá una temporada final acortada (de seis episodios).