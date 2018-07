Primeras imágenes de 'The Newsroom'

La cadena ACN vuelve a emitie el próximo 14 de julio. HBO ha presentado las primeras imágenes de la segunda temporada de 'The Newsroom', la ficción con la que Aaron Sorkin ('El Ala Oeste de la Casa Blanca') ha vuelto a la televisión.



Will McAvoy, MacKenzie, Jim, Sloan, Maggie y el resto de personajes de 'The Newsroom' regresarán en verano a la redacción del programa informativo en el que se centra la serie, con la que Sorkin presenta a los espectadores sus reflexiones sobre la situación del periodismo.



Como en la primera temporada, la nueva entrega también estará inspirada en noticias reales como las elecciones primarias y generales de Estados Unidos, el caso Strauss-Kahn o la rebelión contra Gadafi.