Primer teaser de la quinta temporada de 'The Walking Dead'

Cada vez hay más expectación ante los nuevos capítulos de 'The Walking Dead' y, aunque todavía faltan varios meses para su estreno, ya han aparecido las primeras imágenes de la nueva y quinta temporada.



Se trata de una escena donde vemos a una Carol profundamente preocupada acompañada de Tyreese y la pequeña Judith junto a lo que parecen ser las vías de tren que llegan hasta Terminus donde parece que se van a encontrar con Rick Grimes, Daryl Dixon, Maggie Greene y el resto de personajes que están atascados en el vagón de un tren. Esto confirma lo que adelantaron, tanto el elenco de actores como los creadores de la serie de que la quinta temporada estará repleta de reencuentros donde cada personaje tendrá que elegir un nuevo rol en el equipo.



'The Walking Dead' cuenta la historia de las secuelas de un apocalipsis zombie, siguiendo a un pequeño grupo de supervivientes que viajan a través de Estados Unidos en busca de un nuevo hogar, y en el reparto destacan actores como Andrew Lincoln, Norman Reedus, Steven Yeun, Lauren Cohan, Chandler Riggs, Melissa McBride o Emily Kinney, entre el gran reparto que incluye esta exitosa serie de televisión.



Una escena de apenas 30 segundos, muestra a una misteriosa quinta temporada de 'The Walking Dead' que deja abierto un amplío abanico de preguntas y dudas por resolver.