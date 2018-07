Las nuevas series de Fox

'Surviving Jack', 'Enlisted', 'Us and Them', 'Brooklyn Nine-Nine' y 'Dads' son las comedias que llegarán la próxima temporada a Fox. La cadena estadounidense no ha esperado a la semana que viene para anunciar sus nuevos proyectos durante los upfronts. Según apunta The Hollywood Reporter, estas series están orientadas hacia un público masculino.



Seth MacFarlane, creador de 'Padre de familia', es el responsable de 'Dads' una ficción que gira en torno a dos amigos de la infancia cuyas vidas cambian radicalmente cuando sus padres deciden mudarse con ellos.



Por otro lado, los dramas de Fox traerán la ciencia ficción de nuevo a su parrilla sólo unos meses después del final de 'Fringe'. La cadena ha dado luz verde a 'Almost Human', el nuevo proyecto de J.J. Abrams protagonizado por robots policía, y a una versión moderna del clásico 'Sleepy Hollow'.



'Gang Related' y 'Rake' serán los otros dos dramas que aterrizarán en la cadena. Este último estará protagonizado por Greg Kinnear ('Mejor... imposible'), quien dará vida a un brillante pero auto destructivo abogado.