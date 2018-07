Nuevas imágenes de 'Once upon a time in Wonderland'

El spin-off de 'Once upon a time' ('Érase una vez'), estará ambientado en el fantástico País de las Maravillas, creado por Lewis Carroll en su libro 'Alicia en el País de las Maravillas' de 1865, aunque será una adaptación libre y muy actualizada del clásico.



'Once Upon a Time in Wonderland' cuenta la historia de Alice (Sofía Lowe), una joven internada que habla a sus médicos de un mundo imaginario. Su tratamiento debería hacerle olvidar todo, incluso a su gran amor, el genio misterioso Cyrus (Peter Gadiot) que vive en este mundo maravilloso. Antes de que eso se produzca, Alice es salvada por la Sota de Corazones (Michael Socha) y el Conejo blanco (John Lithgow) para conducirla a este mundo donde se encuentra también Jafar (Naveen Andrews) y por supuesto la Reina Roja (Emma Rigby).