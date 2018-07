La mejor televisión, este verano

La revista estadounidense especializada en televisión, Entertainment Weekly, ha dedicado sus portadas a las grandes series que regresan, se despiden y se estrenan este verano. Porque las series son para el verano este año.



La primera que volverá es 'True Blood', el próximo 16 de junio con su sexta temporada. Alexander Skarsgård, que interpreta al vampiro Eric en la serie de HBO, protagoniza una de las portadas de este especial.



Otra serie de HBO que también se estrena este verano, el 14 de julio, es 'The Newsroom'. La cadena de cable ya ha estrenado la promo de la serie que ha supuesto la vuelta de Aaron Sorkin a la televisión.



El 10 de julio es la fecha de estreno de otra de las series protagonistas de las protadas de Entertainment Weekly, 'The Bridge'. Protagonizada por Diane Kruger y Demian Bichir, la serie de Fox narra la historia de dos detectives, uno de Estados Unidos y otro de México, que tienen que trabajar juntos para atrapar a un asesino en serie que está matando en ambos lados de la frontera.



Las portadas más impactantes de EW son para las dos series que se despiden este año. 'Breaking Bad' regresa con sus ocho capítulos finales el próximo 11 de agosto. Aaron Paul sostiene una calavera sobre Bryan Cranston, que posa con las manos cruzadas sobre el pecho y los ojos cerrados. ¿Spoiler? Esperemos que no...



'Dexter' protagoniza la portada principal. La serie de Showtime regresa el 30 de junio con su octava y última temporada. El asesino en serie más querido de la pequeña pantalla, interpretado por Michael C. Hall, surge de un mar sangriento.



MUCHOS MÁS ESTRENOS

En junio también llegará el estreno de CBS, 'Under the Dome'. Sin fecha confirmada aún, la ficción adapta la novela homónima de Stephen King. Protagonizada por Dean Norris ('Breaking Bad') y Mike Vogel ('Pan Am'), cuenta la historia de un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra (Estados Unidos) que un buen día queda aislado del resto del mundo por una cúpula transparente.



El mes de julio es el elegido para el estreno de la serie legal del canal USA Network, 'Suits'. Protagonizada por Gabriel Macht y Patrick J. Adams ha comenzado ya a rodar su tercera temporada, que cuenta con la incorporación de la actriz de 'Juego de Tronos', Michelle Fairley.

El 3 de agosto volverá el western a la cadena AMC. 'Hell on Wheels' estrenará su tercera temporada, tras una renovación que sorprendió a todos. Uno de los clásicos de la cadena también regresará en verano para despedirse de sus miles de seguidores.