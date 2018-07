El estreno de la quinta temporada de 'Glee' homenajea a The Beatles

'Glee' juega con las portadas de The Beatles en Entertainment Weekly. El portal de noticias ha publicado dos póster promocionales con los principales protagonistas de la serie homenajeando el disco 'Let it be' de The Beatles al que denominan 'Let it Glee' y la famosa portada fotografiada en la calle londinense Abbey Road, pero cambiando a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr por Chord Overstreet (sin zapatos al igual que McCartney), Kevin McHale, Jenna Ushkowitz y Darren Criss.



Después de cuatro temporadas dedicadas a cantantes como Madonna o Michael Jackson, 'Glee' rinde homenaje a uno de los grupos musicales más populares del mundo con sus dos primeros episodios de la temporada.



En esas dos horas habrán canciones de las diferentes etapas de The Beatles con covers de 'Yesterday', 'A Hard Day's Night', 'All You Need Is Love', 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band', entre otras.