'Drácula' y Michael J. Fox, protagonistas de las novedades de NBC

NBC ha dado el pistoletazo de salida a la semana de los upfrotns, momento en el que las networks estadounidenses presentan su nueva parrilla de cara la la próxima temporada.



Aunque poco quedaba por confirmar en lo que se refiere a cancelaciones y renovaciones, la NBC renovará su parrilla con nuevas producciones, entre las que destacan 'The Michael J. Fox Show', 'Drácula' y 'Crossbones', protagonizadas por pesos pesados como Michael J. Fox, Jonathan Rhys Meyers y John Malkovich.



Para midseason, NBC guarda también importantes apuestas como 'About a Boy', el remake televisivo de la película 'Un niño grande' que protagonizaron Hugh Grant y Nicholas Holt. También 'The Family Guide' o 'Crisis' se estrenarán a lo largo del año.



James Spader protagoniza 'The Black List', donde interpretará a uno de los fugitivos más buscados por el FBI. Otra de las novedades es 'Sean Saves the World', que cuenta la historia de un padre gay divorciado.



'The Michael J. Fox Show' era una de las confirmaciones que la cadena anunció a lo largo de la temporada. Con el actor de 'Regreso al futuro' como protagonista absoluto, contará la historia de uno de los presentadores de más éxito de la televisión estadounidense (Michael J. Fox) que deja aparcada su carrera para poder centrarse en su salud, después de que le diagnosticaran parkinson.



'Welcome to the Family', 'Ironside', 'The Family Guide', 'Chicago PD' y 'The Night Shift' serán algunas de las nuevas ficciones que podrán verse en la nueva temporada.



'DRÁCULA', 'CROSSBONES' Y 'BELIEVE', LOS PLATOS FUERTES

NBC resucitará la leyenda de 'Drácula', protagonizada por Jonathan Rhys Meyers. La serie se sitúa a finales del siglo XIX y el misterioso Drácula acaba de llegar a Londres haciéndose pasar pasar por un empresario estadounidense que quiere acercar la ciencia moderna a la sociedad victoriana.



John Malkovich se convierte en pirata para 'Crossbones'. Será Blackbeard en la serie ambientada en el siglo XVIII cuando el patente de corso era el pasaporte del mar.



Levitación, telequinesis o predicción del futuro serán los ingrendientes de 'Believe', drama que cuenta con Alfonso Cuarón como productor ejecutivo.