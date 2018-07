Clive Owen se estrena en televisión con 'The Knick'

Ya no es noticia que grandes estrellas de cine sean las protagonistas de un proyecto de televisión. Pero 'The Knick' pone en alza este hecho que ya es habitual desde hace unos años, los de la era dorada de la ficción televisiva.



La serie de Cinemax (perteneciente a la familia de HBO) cuenta con dos pesos pesados del cine: Clive Owen ('Closer') como cabeza de cartel y Steven Soderbergh ('Traffic') como maestro de ceremonias. Owen y Soderbergh protagoniza y dirige, respectivamente, 'The Knick', una miniserie que cuenta con 10 episodios para la primera temporada, que se estrena el próximo 8 de agosto.



Cinemax, cadena filial de HBO, es el canal encargado de desarrollar esta ficción que se adentra en un hospital de Nueva York (el Knickerbocker Hospital) a comienzos del siglo XX para lanzar una mirada sobre la sociedad neoyorquina de la época y sobre la medicina de esos días. Un médico adelantado a su tiempo y amante de la investigación -el doctor John Thackery- no se lo pensará dos veces para infringir las normas éticas y morales en pro del avance médico.



Sus investigaciones con pacientes y cadáveres le traerán graves problemas dentro de una conservadora sociedad en la que la tasa de mortalidad en los centros hospitalarios era muy alta y en la que aún no se habían descubierto los antibióticos.