Carl protagoniza el nuevo póster de 'The Walking Dead': 'Don't look back'

En la imagen, se invierten los papeles y Carl Grimes (Chandler Riggs) se convierte en la figura central sustituyendo así a su padre, Rick (Andrew Lincoln), hasta ahora protagonista principal de los carteles. En este póster, se puede ver a padre e hijo caminando sobre unas vías de tren bajo el título "Don't Look Back" ("No mires atrás").



Fox España emitirá los nuevos episodios de esta ficción de zombies a partir del día 10, por lo que tras la difusión de la imagen de AMC, la cadena española han decidido hacer lo propio y publicar el mismo cartel con alguna ligera modificación.



¡¡SPOILERS del último capítulo emitido!!

La imagen que muestra este poster adquiere un gran significado si echamos la vista atrás y recordamos el último episodio de la primera parte de la temporada. "Too far gone" terminó con todos huyendo de la prisión, infestada de zombies, y con la imagen de la "muerte" de la pequeña Judith clavada en la expresión de Carl y Rick.



El cartel genera muchas preguntas. ¿Carl podría sustituir a su padre como líder del grupo?, ¿hacía donde se dirigen?, ¿que sucede con el resto de personajes?. El 10 de febrero la serie llegará en España y muy pronto podremos disfrutar de ella en abierto en laSexta, entonces encontraremos la respuesta a estas preguntas, o quizá no.