Calaveras en el regreso de 'The Bridge'

Este verano, FX estrenará la segunda temporada de 'The Bridge', la ficción protagonizada por Diane Kruger y Demián Bichir. El remake estadounidense de 'Bron/Broen' ya cuenta con una primera promo en la que se ve a un grupo de jóvenes con calaveras pintadas en la cara.



La serie regresa con nuevas caras, pero familiares para el reparto protagonista: el actor Bruno Bichir, hermano de Demián. Demian y Bruno no tendrán ningún vinculo familiar en la trama, pues éste ultimo dará vida a un magnate mexicano que aportará elementos que ayudarán a resolver el caso de la primera temporada.



"No puedo estar más feliz de volver a trabajar con Demian", comentó Bruno Bichir al portal TV Guide sobre su fichaje en la serie de FX.