'American Horror Story' vivirá un carnaval en su nueva temporada

Una casa encantada fue la carta de presentación de 'American Horror Story'. Un manicomio y un aqularre fueron los temas que centraron la segunda y tercera temporadas de la serie creada por Ryan Murphy. La próxima, en pleno proceso creativo, estará ambientada en un carnaval en los años 50.



La historia de 'American Horror Story' de esta cuarta temporada no tendrá nada que ver con las anteriores, a modo de miniserie. En esta ocasión, tal como ha confirmado al portal TV Line Douglas Petrie, guionista de la serie, el centro de toda la acción será un carnaval.



"Aún no tiene título, pero esa es la idea", asegura el guionista. "A grandes rasgos, ese será el camino que seguiremos". La cuarta temporada contará con 13 episodios que aún no tienen fecha de estreno en la cadena FX.



En cuanto al casting, se sabe que Jessica Lange, Kathy Bates y Angela Bassett estarán en la cuarta temporada. Para Lange será la última, tal y como ella anunció tras finalizar 'Coven'. Y para Basset y Bates será la segunda vez que colaboren en la serie de Ryan Murphy.