Úrsula Corberó sufre un percance que la hace llorar durante el rodaje de 'El Cuerpo en Llamas'

Úrsula Corberó se encuentra en uno de sus mejores momentos, tanto a nivel profesional como personal. Y ahora que se acercan estas fechas tan especiales, la actriz ha querido mandar un mensaje a todos sus seguidores. Sin embargo, la última parte ha conseguido alarmar a muchos.

La actriz ha compartido un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram, donde la vemos muy feliz y sonriente con un gorrito de Papá Noel. También ha compartido pequeños detalles sobre el rodaje de su último proyecto, una miniserie llamada 'El Cuerpo en Llamas'.

Junto a estas imágenes, Úrsula Corberó deseaba unas feliz Navidad a todos sus followers: "Felices fiestas desde el rodaje de 'El Cuerpo en Llamas'".

El percance que ha hecho llorar a Úrsula Corberó

Sin embargo, el resto del mensaje ha alertado a muchos de sus seguidores, ya que la actriz confesaba que durante el rodaje de 'El Cuerpo en Llamas', había sufrido un pequeño accidente:

"Me he dado con una viga en la cabeza y me he puesto a llorar, pero de eso no tengo foto".

Por su tono jocoso suponemos que el golpe no fue nada serio, y será recordado como una anécdota más del rodaje. La miniserie 'El Cuerpo en Llamas' será estrenada en Netflix dentro de poco, aunque todavía no hay demasiados detalles.