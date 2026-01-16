Corría el año 1990 cuando un jovencísimo Will Smith se ponía en la piel de un chico que crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía llamado, también, Will.

Cuando su madre lo mandó a vivir con sus tíos en Bel-Air, su vida cambió para siempre; cambiando en el proceso la historia de la televisión. Y es que El príncipe de Bel-Air fue un rotundo éxito que, durante sus 6 temporadas en emisión, dominó la audiencia mundial.

Como buena sitcom, la mayor parte de las tramas de la serie se ambientaban en una misma localización: La casa del tío Phil. Esta vivienda, a pesar de ser un plató de televisión, se mostraba a los espectadores en los planos exteriores. Eso sí, nada de Bel-Air: Se encontraba en Brentwood.

'El principe de Bel-air' | NBC

La finca salió al mercado por primera vez en 1978, antes del estreno de la serie. Por aquel entonces, la propiedad de 6 dormitorios, 7 baños y parcela de más de 36.000 metros cuadrados, costaba 700.000 dólares. Un precio irrisorio si se compara al precio actual (o, ya puestos, al precio de la vivienda en general hoy en día).

La inmobiliaria The Altman Brothers ha anunciado en sus redes sociales que la casa va a salir a la venta de manera inminente. Y, según han comentado los dueños de la empresa de Real Estate a TMZ, tendrá un valor de casi 30 millones de dólares.

Situada en un barrio donde múltiples celebridades han residido a lo largo de los años, la propiedad es actualmente la sede del rodaje de una serie en Netflix. Sin embargo, esto no va a impedir su comercialización.

Así pues, cualquiera que tenga 30.000.000 de dólares de sobra, podrá residir en esa misma casa en la que Will y Carlton discutían, bailaban y, en definitiva, hacían la vida más divertida a millones de personas en todo el mundo.