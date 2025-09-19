Owen Cooper (Adolescencia) alucina con la sorpresa de conocer a su ídolo Jake Gyllenhaal: "Nunca lo olvidaré"

Owen Cooper está viviendo un sueño después de hacer historia en los Emmy al ganar el premio a mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión por su papel en Adolescencia. La joven estrella de 15 años se convirtió en el intérprete masculino más joven en ganar este galardón, pero no fue la única sorpresa que se llevó.

Apenas unas horas antes de subir al escenario para recoger el premio y dedicárselo a su familia, Cooper recibió la visita de su ídolo, Jake Gyllenhaal.

El actor de Donnie Darko impactó al aparecer sin que el joven lo supiera mientras estaba diciendo para un vídeo promocional de Netflix lo mucho que le admiraba.

"Creo que todos saben que Jake Gyllenhaal es mi favorito", decía Cooper mientras el propio Jake confesaba que hasta él estaba nervioso por el encuentro. De hecho, Jake también sabe lo que es empezar en el mundo de la interpretación siendo un niño.

"¡Oh, Dios mío!", exclamó Owen, incrédulo por la sorpresa. Con las manos en la cara sin poder ocultar su emoción y tras fundirse en un tierno abrazo, Gyllenhaal le obsequió con un particular regalo: un pequeño pato dorado con una inscripción.

"Hice una película, me nominaron al Oscar y un amigo me envió esto antes", explicó el actor sobre Brokeback Mountain por la que estuvo nominado en los Oscar a mejor actor de reparto y en cuya edición se lo terminó llevando George Clooney por Syriana.

"Es solo un pato de la suerte, para llevarlo en el bolsillo y darte un poco de suerte", le dijo y claramente le dio la suerte que no pudo tener Jake en 2006.

Más tarde, el joven actor subió una publicación a Instagram dedicándole estas palabras a su ídolo: "Un honor y un privilegio conocer a un icono de la interpretación como Jake y nunca lo olvidaré". El actor de 44 años no dudó en responderle: "El honor fue mío, hombre. ¡¡¡Buena suerte esta noche!!!".

Cooper interpretó en Adolescencia al sobrecogedor Jamie Miller, un estudiante de 13 años acusado del asesinato de una compañera de clase.

Con este premio, batió la marca que ostentaba Scott Jacoby desde 1973 por That Certain Summer, aunque el récord absoluto lo tiene Roxana Zal, que ganó el Emmy a los 14 años a la mejor actriz de reparto por Amelia, mi hija, mi amor.