Noah Centineo revela los papeles que nunca le dieron y cómo gestionó el rechazo

Noah Centineo lleva más de 10 años dedicándose al mundo de la actuación. Tras más de una década entre bastidores, muchos son los papeles que ha conseguido y que le han hecho saltar a la fama, pero también ha habido otros que no le fueron concedidos.

Lo conocimos en 2015 con 'The Fosters' interpretando al joven Jesus, y su fama se afianzó en 2018 con 'A todos los chicos de los que me enamoré', donde encarna a Peter Kavinsky, un adolescente que se ve metido en situaciones algo incómodas por culpa de un antiguo amor.

En una reciente entrevista con SiriusXM’s Pop Culture Spotlight, Noah revelaba algunos de los papeles para los que audicionó y que nunca le concedieron, así como quién se llevó el papel y cómo gestionó el rechazo.

El joven actor confesó que ha audicionado para "prácticamente todo", como la serie 'Austin & Ally' interpretado finalmente por Ross Lynch, o títulos como 'Teen Wolf' o 'El corredor del laberinto' con Dylan O’Brien.

Sin embargo, Noah se toma con humor eso del fracaso, y lo afronta como algo inherente a la actuación: "Perder (refiriéndose a los papeles que no le dieron) es una palabra rara. Cuando lo llevas haciendo tanto tiempo te acostumbras" confesaba.

El actor de 26 años revelaba que no haber sido seleccionado para ciertos papeles no se lo toma como un rechazo. "Yo estoy en una audición para un personaje, y ofrezco todo lo que puedo dar. Si no les parece suficiente, está bien" admitía.

El actor aborda el no conseguir un papel de una manera positiva: "Algunas personas piensan, oh 'soy malo' o 'soy bueno', pero si no me dan el papel yo pienso 'sencillamente no soy el adecuado para el personaje' y ya está".